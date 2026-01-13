Облигации снова станут фаворитами в борьбе с инфляцией в 2026 году

Российский рынок за последние четыре года наглядно показал, что в инфляционной среде акции вовсе не гарантируют защиту капитала. С конца 2021 года совокупная доходность индекса Мосбиржи оказалась около нуля при накопленной инфляции почти в 40%. Даже в 2025 году рынок акций не смог воспользоваться жесткой монетарной паузой и завершил год снижением, тогда как рублевый долговой рынок стал безусловным лидером по доходности.

– В 2026 году ключевым фактором для всех классов активов станет траектория снижения ключевой ставки Банка России. По мере перехода регулятора к уровню 10–12% годовых доходности облигаций будут снижаться, но это не означает ухудшения итогового результата для инвестора. Напротив, основной эффект придется на рост цен, прежде всего в длинных ОФЗ и высококачественных корпоративных выпусках. Даже при постепенном сжатии доходностей полная доходность рублевого долгового рынка может остаться в диапазоне 15–20% годовых за счет купонов и переоценки стоимости бумаг, – отмечают Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Фондовый рынок в этих условиях будет реагировать более сдержанно. Снижение ставок улучшит дисконтирование и частично поддержит мультипликаторы, но этого недостаточно для устойчивого роста котировок. Экономика в 2026 году, вероятно, будет расти слабо, а давление на прибыли компаний сохранится из-за увеличения налоговой нагрузки, санкций и ограниченного внутреннего спроса. В результате индекс Мосбиржи может показать умеренный рост, сопоставимый с инфляцией или немного выше, но без выраженного опережения долгового рынка.

– При смягчении денежно-кредитной политики Банка России облигации сохраняют преимущество по соотношению риска и доходности. Акции остаются рисковым финансовым инструментом точечного выбора и долгого горизонта, тогда как для большинства инвесторов в 2026 году именно безрисковые инструменты будут основным источником предсказуемой рублевой доходности, – резюмирует Владимир Чернов.