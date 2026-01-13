Новости

Строительство двухуровневой Качугской развязки началось в Иркутске

В Иркутске началась реконструкция Качугской развязки. Специалисты уже приступили к подготовительным работам: ведется отсыпка двух временных дорог, по которым автомобили будут двигаться во время строительства двухуровневой дороги.

«Одна – двухполосная – будет вести из Иркутска на Качугский тракт, она пройдет по Лучевому переулку. Вторая – четырехполосная – соединит областной центр, Качугский и Александровский тракты. Обе дороги будут иметь асфальтобетонное покрытие и освещение», – рассказал губернатор региона Игорь Кобзев о временных дорогах, которые будут готовы к лету.

Параллельно ведется демонтаж конструкций ранее существовавшего путепровода и подходов к нему, который выполнен уже на 70%, идет подготовка к укладке водопропускной трубы.

Летом начнут строить двухуровневую развязку с путепроводом с улицы Рабочего Штаба на Качугский тракт и кольцевым движением для выезда в микрорайон Зеленый и на Александровский тракт. Она будет рассчитана на пропуск 50 тысяч автомобилей в сутки: для сравнения, сейчас по ней проезжает более 20 тысяч автомобилей в сутки. Появятся тротуары для пешеходов, освещение, система отвода воды с дороги и локальные очистные сооружения.

Реконструкция идет по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Стоимость работ составит 5,1 млрд рублей. Завершить их планируется в 2027 году.


