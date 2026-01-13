Продажи новых автомобилей в Иркутской области упали на 19%

В 2025 году в Иркутской области зарегистрировано 7324 новых легковых автомобиля, что на 19% ниже показателя предыдущего года. Это падение превышает средний уровень по России (-16%). Такие цифры приводит аналитический центр «Континент Сибирь» со ссылкой на данные «Автостат Инфо».

Первое место по количеству регистраций новых легковых автомобилей в Иркутской области по итогам 2025 года удержал китайский бренд CHERY. Внедорожник Tiggo 7 Pro Max занял второе место в рейтинге самых популярных моделей по количеству регистраций в Сибири, уступив только HAVAL Jolion. На дальнейшие позиции CHERY в регионе будет влиять переход на бренд TENET. В целом по России уже в октябре 2025 года TENET опередил по регистрациям CHERY, а значит, совокупный объем будет постепенно перераспределяться в пользу TENET.

Отечественная LADA заняла второе место. Основная масса проданных автомобилей «АвтоВАЗа» приходится на модель Vesta, за которой следуют Niva Legend, Niva Travel и Granta. В целом по России и непосредственно по Сибирскому федеральному округу LADA по-прежнему занимает первое место.

Замыкает ТОП-3 китайская марка HAVAL, которая в целом по России и по Сибири занимает второе место. В начале 2025 года в Иркутске закрылся один из двух официальных дилеров этой марки. Среди моделей, как и ранее, «локомотивом» является Jolion, на который приходится 40% от общего объема реализации.

На четвёртом месте китайский бренд GEELY. Подобно тому, как модельный ряд CHERY постепенно переходит к марке TENET, так и у GEELY происходят аналогичные процессы в отношении Belgee. Под этим брендом продаются автомобили GEELY, выпускаемые на заводе в Беларуси. На сегодня Belgee в общем рейтинге находится уже на 9-ой строчке. Непосредственно в модельной линейке GEELY наибольшим спросом пользуется внедорожник Monjaro.

Замыкает ТОП-5 китайская марка JAECOO, которая является брендом корпорации CHERY.

ТОП-10 автомобильных марок в Иркутской области

по количеству регистраций по итогам 2025 года