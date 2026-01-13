Новости

Всего одну прорубь для купания в Крещение оборудуют в Иркутске

Подготовка к празднованию Крещения Господня, которое отмечается 19 января, началась в Иркутске. Запланировано оборудование купели, организация службы в храме и крестный ход.

«После службы в храме Святого благоверного князя Александра Невского в 11:00 начнется крестный ход к иордани. Окунуться можно будет ориентировочно с 11:30 и до полуночи. Комплекс "Иркутская Иордань" в заливе Якоби станет единственным разрешенным местом для купания в областном центре», – рассказал мэр Руслан Болотов.

На указанной площадке будут оборудованы отдельные места для окунания и для забора воды. Для удобства и безопасности людей установят теплые палатки-раздевалки, места обогрева, дополнительные туалетные модули и контейнеры для мусора. В течение всего дня на местах будут дежурить сотрудники правоохранительных органов и МЧС, профильные специалисты, бригады скорой помощи.

В ночь на 20 января все проруби будут засыпаны.


