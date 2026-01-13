Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Высокие ставки и утильсборы привели к падению авторынка в 2025 году
Продажи новых автомобилей в Иркутской области упали на 19%
Что ждёт авторынок в 2026 году: новые тенденции и изменение структуры спроса
Режим повышенной готовности введут на время празднования Крещения в Приангарье

На время празднования Крещения Господня – с 18 по 20 января – в Иркутской области введут режим повышенной готовности. Такое решение приняли в рамках совещания губернатора с членами регионального правительства. В указанный период ожидаются низкие температуры.

«Требую от руководителей муниципалитетов и ответственных ведомств обратить особое внимание на работу в морозы коммунальных служб и энергетических компаний. Кроме того, вижу, сколько жалоб поступает на качество уборки снега. Этот вопрос также должен быть на контроле», – подчеркнул глава региона Игорь Кобзев.

Он также добавил, что особое внимание поручено обратить на состояние дорожного полотна на местных, областных и федеральных трассах. В обязательном порядке требуется организовать очистку и посыпку.


