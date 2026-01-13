Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Высокие ставки и утильсборы привели к падению авторынка в 2025 году
Продажи новых автомобилей в Иркутской области упали на 19%
Что ждёт авторынок в 2026 году: новые тенденции и изменение структуры спроса
Повышение налоговой отдачи объектов экономики зафиксировали в Иркутской области

В Иркутской области по итогам 2025 года зафиксировали повышение налоговой отдачи объектов экономики. Об этом во время совещания с членами правительства региона рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Отдельного внимания заслуживает повышение налоговой отдачи объектов экономики региона. В 2026 году продолжим интенсивную работу в этом направлении. Так, уже в декабре прошли встречи с представителями крупнейших отраслевых компаний, коллеги уточнили прогнозы деятельности на 2026 год и вырабатывают совместные меры по повышению налоговых поступлений», – отметил Игорь Кобзев.

Продолжится работа и по постановке на налоговый учет организаций, которые работают на территории Иркутской области.


