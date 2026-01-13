Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Высокие ставки и утильсборы привели к падению авторынка в 2025 году
Продажи новых автомобилей в Иркутской области упали на 19%
Что ждёт авторынок в 2026 году: новые тенденции и изменение структуры спроса
Все материалы сюжета

Масштабная проверка роддомов Кузбасса пройдёт после трагической гибели младенцев

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк поручил провести проверку готовности всех родильных домов и перинатальных центров региона к работе в сложных ситуациях. Такое решение было принято после гибели девяти младенцев в роддоме №1 Новокузнецка, сообщает РБК.

Кроме того, в регион прибыли федеральные специалисты для оценки работы службы родовспоможения. Губернатор подчеркнул важность предотвращения повторения подобной ситуации.

Напомним, девять новорожденных скончались в акушерском стационаре №1 НГКБ №1 имени Курбатова с начала 2026 года. Роддом временно приостановил свою работу и закрылся на карантин из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 109 и 293 Уголовного кодекса РФ («Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность»). Главврач больницы отстранён от должности на время расследования.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес