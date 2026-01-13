Высокие ставки и утильсборы привели к падению авторынка в 2025 году

Авторынок в 2025 году перешел от бурного восстановления к резкому охлаждению. После роста почти на 49% годом ранее продажи новых легковых автомобилей сократились на 15,6% и составили 1,326 млн машин, что заметно ниже базовых ожиданий рынка. По оценке агентства Автостат, отклонение от первоначального прогноза превысило 7%, и этот разрыв стал ключевым сигналом для отрасли.

– Главная причина спада заключается в жестких финансовых условиях. Высокая ключевая ставка ЦБ сместила поведение потребителей в пользу депозитов, даже несмотря на относительно умеренные ставки по автокредитам на официально представленные бренды, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Дополнительное давление оказал рост утилизационного сбора, который напрямую отразился в ценах. На его фоне как раз автолюбители спешили купить авто в 2024 году, а в прошлом году ажиотажный спрос спал. На фоне затоваривания, начавшегося еще в 2023 году, доля прошлогодних машин в продажах приблизилась к уровням кризисного 2009 года.

В таких условиях рынок входит в 2026 год с ослабленным импульсом. Базовый прогноз Автостата предполагает восстановление продаж до 1,45–1,5 млн автомобилей за счет возможного снижения ставок и расширения предложения в более доступных сегментах.

Однако этот сценарий во многом опирается на существенное смягчение денежно-кредитной политики Банка России во второй половине года и отсутствие новых фискальных шоков.

– Наш прогноз на 2026 год более сдержанный. При сохранении высокой ставки в первой половине года и слабой динамике доходов населения рынок в лучшем случае повторит результат 2025 года, в диапазоне 1,3–1,35 млн машин. На наш взгляд риски даже смещены вниз, а рост возможен лишь при заметном удешевлении заемных денег и распродаже накопленных складских запасов. Год, скорее всего, снова окажется неравномерным, с провалом в начале и оживлением ближе к осени, но без возврата к траектории быстрого роста, – резюмирует Владимир Чернов.