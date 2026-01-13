Новости

Самый низкий в Сибири уровень безработицы зафиксировали в Иркутской области

Иркутская область по итогам 2025 года стала лидером Сибири с самым низким уровнем безработицы. Соответствующую статистику озвучил губернатор Игорь Кобзев по итогам совещания с членами правительства Приангарья.

«В регионе рынок труда показывает устойчивую положительную динамику и низкий уровень безработицы – всего 0,4%, что ставит нас по этому показателю на первое место в СФО. Из более чем 46 тысяч соискателей, свыше 33 тысяч в 2025 году нашли работу», – отметил Кобзев.

Вместе с тем в Приангарье отмечается острая потребность в кадрах: на каждого соискателя приходится пять предложений. Это ведет к высокой конкуренции среди работодателей и росту зарплат. Например, по данным губернатора, на портале «Работа в России» заявлено 23 тысячи вакансий, из них 61% по рабочим профессиям.

Для решения проблемы увеличено количество мест в системе СПО по контрольным цифрам приема на инженерные и технические специальности. Внедряется целевая подготовка, в том числе через федеральный проект «Профессионалитет». Профильным министерствам поручено активно включиться в эту работу.


