Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 января: 11 694,6201 руб/1 г золота и 213,1300/1 г серебра

ЦБ РФ с 14 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 11 694,6201 руб.
- 1 грамм серебра - 213,1300 руб.
- 1 грамм платины - 6 018,5000 руб.
- 1 грамм палладия - 4 728,0898 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 310,8104 р. (2,73%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 15,1900 р. (7,67%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 237,7402 р. (4,11%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 84,7399 р. (1,82%).