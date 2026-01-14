Вице-премьер Новак поручил проработать введение норматива биржевых продаж топлива в мелкий опт

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак дал распоряжение профильным ведомствам и Санкт-Петербургской бирже проработать вопрос введения обязательного норматива продаж топлива в мелкооптовом сегменте. Согласно поручению, нефтяные компании могут быть обязаны продавать на бирже до 1% от объема произведенного бензина и дизельного топлива. Одновременно предлагается сократить объем продаж топлива крупным оптом. Об этом пишет газета «Известия».

«Помимо установления норматива минимальной величины продаваемых на бирже нефтепродуктов в мелкооптовом сегменте, рассматриваются предложения о приоритете поставок топлива на торгах конечным потребителям, лицензирования деятельности товарных брокеров, усиления контроля за нефтебазами», – отметил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич.

В настоящее время для нефтяных компаний существует обязательный биржевой норматив продаж бензина в размере 15% от производства, а дизельного топлива – 16%, но подобного норматива для мелкооптового сегмента не установлено. Поручение вице-премьера основано на позиции Федеральной антимонопольной службы и биржи о необходимости сокращения числа посредников в цепочке поставок.

Ранее сообщалось, что некоторые регионы столкнулись с прекращением поставок топлива, вызвавшим временное отсутствие бензина на местных рынках. Дефицит привел к закрытию множества мелких автозаправочных станций. При этом принятые меры, включая запрет на экспорт топлива, не принесли значительных положительных сдвигов. Продажи бензина на бирже сократились настолько сильно, что отдельные операторы теряют доходы и активы, находясь буквально на грани банкротства. Дальнейшее развитие событий способно поставить под угрозу выживание независимых АЗС, доля которых составляет около 60% от общего числа АЗС страны.