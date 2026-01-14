США получили предупреждение от союзников по поводу атаки на Иран

Три арабские страны предупредили Вашингтон о последствиях возможного военного вмешательства в дела Ирана. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, передаёт РБК.

Сообщается, что представители Саудовской Аравии, Катара и Омана убеждают администрацию президента Дональда Трампа воздержаться от атак против Исламской Республики. Их аргументы основаны на рисках возникновения серьезных последствий для глобальных энергетических рынков. В частности, обеспокоенность вызывает возможное нарушение судоходства в районе стратегически важного Ормузского пролива, через который ежедневно транспортируется значительная доля мировых поставок нефти и СПГ.

По словам источников WSJ из числа саудовских чиновников, Эр-Рияд заверил Тегеран, что не будет вмешиваться в потенциальный конфликт и не позволит Вашингтону использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов. Газета отмечает, что именно Саудовская Аравия особенно чувствительна к «нарастающей нестабильности»: власти обратились к местным СМИ с просьбой ограничить освещение протестов, чтобы избежать ответных мер со стороны Ирана.

Администрация США пока не приняла окончательное решение о военном вмешательстве в события в Иране, сообщил Белый дом, подчеркнув, что Дональд Трамп внимательно изучает разные мнения перед принятием решений.

Протесты в Иране начались 28 декабря 2025 года, вызванные экономическим кризисом, резким снижением стоимости местной валюты и значительным повышением цен. Согласно разным источникам, число погибших варьируется от 2 тысяч человек, согласно Reuters, до 3 тысяч человек, по данным The New York Times.

Ранее Трамп заявлял, что США готовы отреагировать на жестокость властей Ирана по отношению к участникам демонстраций, включая возможные военные меры. Президент выразил поддержку протестующим.

В своем обращении к народу Ирана Трамп призвал продолжать выступления и захватывать правительственные здания. «Иранские патриоты, продолжайте протестовать — захватывайте госучреждения. Сохраните имена убийц и насильников. Они заплатят высокую цену. Я отменил все встречи с иранскими официальными лицами до тех пор, пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих. Помощь уже в пути!» — написал Трамп в социальной сети.