Победа — ключевая цель Трампа в противостоянии с Ираном

Президент США Дональд Трамп вновь подчеркнул свою приверженность победе в противостоянии с Ираном, однако отказался пояснить, какой конкретно смысл вкладывает в это понятие. «Цель моих действий — победа. Я обожаю выигрывать», — заявил Трамп в интервью каналу CBS, передаёт РБК.

Когда журналист спросил его, что означает «победа», глава Белого дома перечислил военные операции, проведенные им в течение первого и второго сроков, в том числе недавний захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро. В качестве примера своих побед он также назвал уничтожение главы «Исламского государства» (организация запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади в 2019 году в ходе операции ВС США в сирийской провинции Идлиб.

Кроме того, Трамп резко высказался о действиях иранских властей, угрожая принять серьезные меры, если будут казнены участники массовых протестов. «Будьте уверены, мы примем самые строгие меры, если такое произойдет», — пообещал президент.

В самой стране массовые демонстрации продолжаются с 28 декабря прошлого года, вызванные тяжелым экономическим положением и глубокими социальными проблемами. Инфляция в конце 2025 года превысила отметку в 42%, а курс иранского риала упал до исторического минимума. Среди требований протестующих — смена политического строя и отставка высшего руководителя Ирана Али Хаменеи.

Количество жертв среди протестующих неизвестно точно ввиду отключения интернета, ограничивающего доступ к информации. Различные источники приводят противоречивые цифры: агентство Reuters сообщает о примерно 2 тыс. погибших, правозащитная группа Iran Human Rights называет цифру в 648 смертей, а некоторые западные медиа предполагают, что количество убитых достигает десятков тысяч.

Белый дом периодически подчеркивает свою солидарность с народом Ирана и намекает на возможную военную операцию, если режим продолжит применять репрессии.