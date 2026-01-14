Две трети российских компаний видят для рабочих профессий карьерный рост до руководящих должностей

Большинство российских компаний предоставляют сотрудникам рабочих специальностей возможность карьерного роста. Исследование платформы онлайн-рекрутинга hh.ru показало, что 65% работодателей видят для таких специалистов перспективу вырасти до руководителя, например, до мастера или бригадира. При этом карьерные траектории не ограничиваются вертикальным продвижением и включают в себя различные формы горизонтального развития.

«В первую очередь, работодатели говорят о возможности вертикального карьерного роста – до мастеров, бригадиров и других руководящих должностей. Но карьерные возможности "синих воротничков" этим не ограничиваются, работодатели готовы предлагать и разные варианты горизонтального продвижения», – отмечается в результатах исследования.

Для поддержки профессионального развития компании чаще всего предоставляют доступ к внешним курсам (65%), наставничеству (62%) и внутренним тренингам (50%). Мотивация роста обеспечивается как материальными, так и нематериальными методами, включая премии, повышение зарплаты, расширение ответственности и публичное признание заслуг.