Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Высокие ставки и утильсборы привели к падению авторынка в 2025 году
Продажи новых автомобилей в Иркутской области упали на 19%
Что ждёт авторынок в 2026 году: новые тенденции и изменение структуры спроса
Все материалы сюжета

Две трети российских компаний видят для рабочих профессий карьерный рост до руководящих должностей

Большинство российских компаний предоставляют сотрудникам рабочих специальностей возможность карьерного роста. Исследование платформы онлайн-рекрутинга hh.ru показало, что 65% работодателей видят для таких специалистов перспективу вырасти до руководителя, например, до мастера или бригадира. При этом карьерные траектории не ограничиваются вертикальным продвижением и включают в себя различные формы горизонтального развития.

«В первую очередь, работодатели говорят о возможности вертикального карьерного роста – до мастеров, бригадиров и других руководящих должностей. Но карьерные возможности "синих воротничков" этим не ограничиваются, работодатели готовы предлагать и разные варианты горизонтального продвижения», – отмечается в результатах исследования.

Для поддержки профессионального развития компании чаще всего предоставляют доступ к внешним курсам (65%), наставничеству (62%) и внутренним тренингам (50%). Мотивация роста обеспечивается как материальными, так и нематериальными методами, включая премии, повышение зарплаты, расширение ответственности и публичное признание заслуг.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес