Эр-Рияд запретил США использовать своё небо для удара по Ирану

Саудовская Аравия дала гарантии Ирану, что не разрешит использование своего воздушного пространства американскими силами для авиационных ударов по территории Ирана. Эту информацию приводит издание The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных представителей королевства, передаёт газета "Ведомости".

Как отмечается в статье, Эр-Рияд стремится минимизировать риски эскалации напряжения в регионе, учитывая растущую нестабильность обстановки. Королевство официально рекомендовало своим государственным СМИ избегать освещения внутренних проблем Ирана, чтобы избежать возможных репрессий со стороны иранских властей.

До этого WSJ со ссылкой на чиновников в арабских странах Персидского залива сообщила, что американская атака на Иран в связи с протестами «скорее возможна, чем нет». При этом неизвестно, какого типа военную акцию против Ирана планирует администрация президента США Дональда Трампа.

Стоит отметить, что накануне президент США Дональд Трамп опубликовал сообщение в социальных сетях, адресованное протестующим в Иране, заявляя, что "помощь уже в пути".

В самом Иране сейчас полностью отключен интернет. Действующие иранские власти отключили его в ходе протестов, поскольку подозревают внешнее вмешательство.

Протесты в Иране начались 28 декабря 2025 года, вызванные экономическим кризисом, резким снижением стоимости местной валюты и значительным повышением цен. Согласно разным источникам, число погибших варьируется от 2 тысяч человек, согласно Reuters, до 3 тысяч человек, по данным The New York Times.