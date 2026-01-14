Туристическое затишье: открытие гостиниц в Москве упало на треть

В 2025 году Москва отметила значительное снижение ввода новых гостиничных проектов, несмотря на сохранение высокого спроса на качественный отдых и размещение туристов. Согласно результатам исследований ряда крупных игроков рынка недвижимости, объемы строительства снизились практически на треть, передаёт газета "Ведомости".

Так, консалтинговая компания NF Group зафиксировала запуск трех гостиниц и одного апарт-отеля общей вместимостью 712 номеров. Это на 29,6% ниже показателя предыдущего года. Компания CORE.XP подтвердила аналогичную динамику, фиксируя сокращение количества открытых номеров на четверть.

Другие эксперты, включая Commonwealth Partnership (CMWP), отмечают аналогичные тенденции снижения объемов открытия новых объектов. Исключая несетевые проекты и апарт-отели, CMWP зафиксировал спад предложений на 11,2%.

Тем не менее общий тренд отчетливо виден: рынок существенно сократился по сравнению с предыдущим годом, когда наблюдались рекордные показатели развития инфраструктуры гостеприимства.

Эксперты считают, что причиной замедления темпов стало сочетание факторов, включающих повышенную конкуренцию, насыщение рынка качественными объектами и отсутствие значительных инвестиций в развитие гостиничного хозяйства столицы.

Среди открывшихся объектов в 2025 году выделяются четырехзвездочные отели Palmira Art Hotel и Cosmos Selection Arbat, а также «Азимут Отель Сколково» категории 3 звезды и уникальный проект апартаментов «Окно». Общий объем качественного гостиничного фонда Москвы составил 26 700 номеров, распределенных по 128 объектам. При этом средний размер новой гостиницы увеличился со 130 номеров в 2024 г. до 275 номеров в 2025 г., что отражает тенденцию к реализации более емких комплексов, уточняет руководитель направления стратегического консалтинга Nikoliers Олег Германенко.