Комитет Госдумы рекомендовал ужесточить штрафы за незаконное предпринимательство

Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект об ужесточении наказаний за экономические преступления. В частности, предлагается увеличить штраф по статье о незаконном предпринимательстве до 1,5 млн рублей за деяние, причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству. В целом проект предусматривает актуализацию размеров штрафов в 35 составах преступлений. Об этом пишет газета «Известия».

«Размеры штрафов будут адаптированы к современным социально-экономическим реалиям, а наказание будет соответствовать характеру и степени общественной опасности деяний», – пояснили в Министерстве юстиции Российской Федерации.

В ведомстве напомнили, что некоторые штрафы не пересматривались с 2003 года и потеряли свою превентивную роль.

В пояснительных материалах отмечается, что штрафы являются наиболее востребованной мерой наказания за экономические преступления: с 2021 по 2023 год к ним были приговорены более 50% осужденных. При этом размеры взысканий в последние годы имеют тенденцию к росту и все чаще приближаются к верхним пороговым значениям, установленным в Уголовном кодексе.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающие до 500 тыс. руб. штраф за навязывание дополнительных товаров и услуг потребителям. Также недавно суд обязал россиянку выплатить 3 тыс. рублей за оскорбление в голосовом сообщении.