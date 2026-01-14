Операторы «Иркутскэнергосбыта» помогли тысячам клиентов в праздничную ночь

В новогоднюю ночь: с 23 часов 31 декабря до 6 утра 1 января сибиряки набрали номер телефона контакт-центра 266 раз. Всего же за период новогодних каникул контакт-центр «Иркутскэнергосбыта» помог жителям Иркутской области более 22,6 тыс. раз.

Самым звонким днем в контакт-центре стал 31 декабря: телефон горячей линии звонил 4144 раза.

В последние часы уходящего 2025 года многие решили расплатиться за коммуналку и переспросить: «А платеж точно прошел? И я теперь ничего не должен?». Также многих интересовали детали праздничной акции по списанию пеней. Самым спокойным днем оказался 7 января – в Рождество раздался 1241 звонок.

Топ-вопросов в новогодние каникулы: состояние энергоснабжения, расчеты и начисления, учет энергии.

– Это наша работа – быть на связи, даже когда все празднуют. Мы рады, что смогли помочь каждому, кто к нам обратился. Спасибо, что доверяете нам свои вопросы. И отдельное спасибо нашей дружной команде контакт-центра за профессионализм и новогоднее настроение у телефонов, – Людмила Черкасова, начальник Единого энергетического информационно-справочного центра «Иркутскэнергосбыта».