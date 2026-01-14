Цены на бриллианты рухнули до исторических минимумов

Цены на бриллианты в 2025 году достигли многолетних минимумов, главным образом из-за избытка предложения и роста популярности недорогих искусственных аналогов, сообщает газета "Ведомости".

Индекс цен на бриллианты массой 1 карат по состоянию на январь 2026 года опустился на 10% по сравнению с аналогичным показателем 2025 года, составив 4,15 пунктов, свидетельствуют данные американской торговой площадки Rapaport. Это самое низкое значение как минимум с января 2015 г. (последние доступные данные). В течение декабря 2025 г. индекс снизился на 2%.

Особенно сильное снижение коснулось мелких камней весом 0,3 и 0,5 карата. Бриллианты массой 0,3 карата потеряли в цене за год 20%, а в декабре еще 9%; их индекс составил 0,84 пункта. Цена на камни массой 0,5 карата упала на 26% за год и на 6% в декабре, снизившись до отметки 1,24 пункта.

Более крупные камни массой 3 карата практически сохранили стоимость: годовой спад составил всего 0,3%, до 18,21 пункта, а в декабре даже отмечен небольшой прирост на 0,3%.

Международный индекс торгов бриллиантами IDEX уменьшился в 2025 году на 12%, до значения 84,92 пункта — самого низкого уровня с 2019 года. Цены начали постепенно снижаться весной 2022 года, когда индекс IDEX установил исторический максимум в 158,4 пункта.

Причины падения цен связаны с несколькими факторами. Во-первых, индийские ювелиры в 2021–2022 годах значительно увеличили закупки сырья, опасаясь сбоев поставок из-за санкционного давления на Россию. Это создало излишнюю массу продукции на рынке. Другим фактором стал значительный рост производства искусственных бриллиантов, вытеснивших натуральные аналоги в массовом сегменте.

Аналитики предсказывают, что тенденция сохранится и в будущем, хотя уже к концу 2026 года дефицит может начать исчезать благодаря сокращению добычи крупными игроками рынка, такими как «Алроса» и De Beers.

Эксперты расходятся в оценках восстановления рынка. Одни ожидают постепенное восстановление цен ближе к 2027 году, другие считают, что оно начнется раньше, в 2026-м. Исключение составляют дорогие редкие экземпляры природных камней, цены на которые останутся стабильными либо вырастут.

Покупатели предпочитают приобретать искусственные камни, качество которых сопоставимо с природными, а цена гораздо ниже. В то же время уникальные и крупные бриллианты остаются привлекательными инвестициями и сохраняют потенциал для дальнейшего удорожания.