Трамп заявил, что нежелание Гренландии присоединиться к США — это их проблема

Президент США Дональд Трамп прокомментировал отказ жителей Гренландии становиться частью Америки, назвав это «проблемой самих гренландцев». Такое мнение он высказал журналистам на авиабазе Эндрюс близ Вашингтона, куда транслировал выступление телеканал C-SPAN, передаёт РБК.

Напомним, ранее премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен ясно обозначил позицию острова, сказав, что регион предпочитает оставаться автономной территорией Дании и не заинтересован присоединяться к Америке. Репортёры поинтересовались мнением Трампа по этому поводу.

«Ну, это их проблема. Это их проблема. Я с ним не согласен. Не знаю, кто он. Ничего о нем не знаю, но это будет для него большой проблемой», — сказал он.

Ранее республиканец Конгресса США Рэнди Файн предложил внести законопроект, предусматривающий присоединение Гренландии в качестве нового штата Америки. Документ обосновывается потребностью защитить национальные интересы США в Арктическом регионе, противопоставляя угрозу растущего влияния Китая и России. Файн подчеркивает важность контроля над ключевыми арктическими путями, аргументируя необходимость сделки угрозой со стороны враждебных режимов. Законопроект предусматривает предоставление президенту полномочий вести переговоры с Данией, нынешним владельцем острова, для присоединения территории либо другим способом. Если сделка состоится, предстоит внесение поправок в законодательство США для включения Гренландии в состав штатов.

История вопроса имеет предысторию: в 2019 году действующий тогда президент Дональд Трамп публично рассматривал идею покупки Гренландии, однако предложение было быстро отклонено властями Дании. Позднее Трамп неоднократно повторял намерение сделать Гренландию частью США, мотивируя свою позицию защитой национальных интересов.

Европейские союзники выступили резко против инициатив Вашингтона.


