Эксперты сделали прогноз по инфляции на 2026 год: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: российские международные резервы обновили исторический максимум, эксперты сделали прогноз по инфляции, ФАС выдала предостережение в связи с публичным заявлением о росте цен, а в Иркутской области зафиксирован самый низкий в Сибири уровень безработицы. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Новый рекорд резервов

Российские международные резервы достигли нового рекорда в 763,9 миллиарда долларов. «Международные резервы по состоянию на конец дня 26 декабря 2025 года составили 763,9 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 11,3 миллиарда долларов США, или на 1,5 процента, в основном из-за положительной переоценки», – сообщил Центробанк. По состоянию на 19 декабря они составляли 752,6 миллиарда долларов.

Прогноз по инфляции

Эксперты «Ведомостей» сделали прогноз по инфляции на текущий год. Предполагается, что динамика инфляции в течение 2026-го будет неравномерной. В первые три месяца рост цен составит 6,2%, а затем ускорится до 6,6% под воздействием повышения налоговой нагрузки. К концу же года ценовое давление может замедлиться до 5–5,5%.

Предостережение ФАС

Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение в связи с публичным заявлением в СМИ о росте цен на продовольственные товары до 30%. «Подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к повышению цен участниками рынка. Согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, которые могут привести к установлению или поддержанию цен, запрещены антимонопольным законодательством», – отметили в службе. При установления же экономически необоснованных цен отдельными компаниями будут приняты меры.

Лидер по уровню безработицы

Иркутская область по итогам 2025 года стала лидером Сибири с самым низким уровнем безработицы. «В регионе рынок труда показывает устойчивую положительную динамику и низкий уровень безработицы – всего 0,4%, что ставит нас по этому показателю на первое место в СФО. Из более чем 46 тысяч соискателей, свыше 33 тысяч в 2025 году нашли работу», – отметил губернатор Игорь Кобзев, отметив, что показатели планируется улучшать.

Двухуровневая развязка

В Иркутске началась реконструкция Качугской развязки. Специалисты уже приступили к подготовительным работам: ведется отсыпка двух временных дорог, по которым автомобили будут двигаться во время ремонта. Непосредственно строительство развязки стартует летом. Обновленный объект будет рассчитан на пропуск 50 тысяч автомобилей в сутки – в 2,5 раза больше, чем сейчас. Завершить работы рассчитывают в 2027 году.