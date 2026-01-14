Иркутская область увеличила размеры детских пособий в 2026 году

С 1 января 2026 года региональное отделение Социального фонда России по Иркутской области повысило размер предоставляемых пособий и выплат семьям с детьми и беременным женщинам. Величина социальной помощи теперь зависит от установленного в регионе прожиточного минимума.

Детализация выплат

Суммы пособий определяются уровнем доходов семьи и составляют от 50% до 100% прожиточного минимума в регионе. Конкретные размеры выплат распределяются следующим образом:

- Семьям с детьми:

- Южная территория: от 9103,5 руб. до 18 207 руб.;

- Северная территория: от 11 839,5 руб. до 23 679 руб.

- Беременным женщинам:

- Южная территория: от 10 230 руб. до 20 460 руб.;

- Северная территория: от 13 304,5 руб. до 26 609 руб.

Ежемесячные выплаты из средств материнского капитала

Для семей, чей доход на каждого члена ниже двукратного прожиточного минимума, предусмотрены дополнительные выплаты. Размеры устанавливаются отдельно для южной и северной частей региона:

- Южная территория: 18 207 руб.;

- Северная территория: 23 679 руб.

Управление отделения Социального фонда России по Иркутской области проинформировало, что процедура перерасчета пособий и выплат осуществляется автоматически, без подачи дополнительных документов. Полученная сумма выплачивается за предшествующий месяц. Первая выплата повышенного размера будет произведена в феврале за январь 2026 года.