Массовая авария с участием пяти автомобилей и автобуса произошла в Иркутске

Аварии с участием шести транспортных средств произошла накануне вечером в Ленинском районе Иркутска. Во время инцидента пострадали люди.

Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

По данным городской Госавтоинспекции, водитель автомобиля Subaru Forester двигался со стороны микрорайона Иркутск-2 в сторону улицы Розы Люксембург. В районе строения 35А на улице Трактовой 37-летний мужчина не справился с управлением и столкнулся с двигавшейся в попутном направлении Toyota RAV4.

«От удара японскую иномарку отбросило на автомобиль Hyundai Solaris, который, в свою очередь, врезался в маршрутный автобус "Нефаз 5299", машины Honda Orthia и Toyota Passo. В результате инцидента водители Subaru Forester и Hyundai Solaris получили различные травмы и были доставлены в медучреждение города для оказания помощи», – отметили в Госавтоинспекции.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.