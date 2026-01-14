Рынок акций Венесуэлы взлетел на 130% после ареста Мадуро

Венесуэла испытала мощный всплеск на фондовом рынке после ареста экс-президента Николаса Мадуро. Венесуэльский национальный индекс акций Indice Bursatil de Capitalizacion (IBC) продемонстрировал впечатляющий рост более чем на 130% с момента начала спецоперации США 3 января, установив исторические рекорды, сообщает CNBC.

Инвесторы возлагают надежды на скорое экономическое восстановление страны, страдавшей от неэффективного управления, длительных санкций и серии дефолтов. Эксперты ожидают, что новое правительство сможет стабилизировать экономику, повысить инвестиции, восстановить производство нефти и наладить отношения с международным сообществом, включая США.

Помимо местных инвесторов, интерес к активам Венесуэлы проявляют и иностранные игроки. Американский провайдер ETF-фондов Teucrium подал заявку в SEC на создание первого биржевого фонда, ориентированного исключительно на активы, связанные с Венесуэлой.