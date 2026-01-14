Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Высокие ставки и утильсборы привели к падению авторынка в 2025 году
Продажи новых автомобилей в Иркутской области упали на 19%
Что ждёт авторынок в 2026 году: новые тенденции и изменение структуры спроса
Все материалы сюжета

Рынок акций Венесуэлы взлетел на 130% после ареста Мадуро

Читайте также:

Трамп заявил, что нежелание Гренландии присоединиться к США — это их проблема
14 января 2026
Победа — ключевая цель Трампа в противостоянии с Ираном
14 января 2026

Венесуэла испытала мощный всплеск на фондовом рынке после ареста экс-президента Николаса Мадуро. Венесуэльский национальный индекс акций Indice Bursatil de Capitalizacion (IBC) продемонстрировал впечатляющий рост более чем на 130% с момента начала спецоперации США 3 января, установив исторические рекорды, сообщает CNBC.

Инвесторы возлагают надежды на скорое экономическое восстановление страны, страдавшей от неэффективного управления, длительных санкций и серии дефолтов. Эксперты ожидают, что новое правительство сможет стабилизировать экономику, повысить инвестиции, восстановить производство нефти и наладить отношения с международным сообществом, включая США.

Помимо местных инвесторов, интерес к активам Венесуэлы проявляют и иностранные игроки. Американский провайдер ETF-фондов Teucrium подал заявку в SEC на создание первого биржевого фонда, ориентированного исключительно на активы, связанные с Венесуэлой.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция в Венесуэле ":
Все материалы сюжета (26)


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес