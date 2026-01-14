Новости

Центральный банк открыл горячую линию для борьбы с инсайдерами

Центральный Банк России открыл специальный онлайн-сервис, позволяющий пользователям анонимно подавать жалобы на манипуляции финансовыми рынками и злоупотребления инсайдерской информацией. Об этом говорится в официальном заявлении Центробанка.

«На сервисе можно рассказать о совершении инсайдерами выгодных сделок, о разглашении инсайдерской информации, о сговоре участников торгов, что привело к волатильности на рынке, о нарушениях инсайдерской политики в компаниях и так далее», — отмечается в сообщении регулятора.

Новая система позволяет сообщать о подозрительной активности трейдеров и корпоративных нарушений, включая сделки инсайдеров, утечку секретной информации, картельные соглашения, приводящие к колебаниям котировок, а также несоблюдение правил внутреннего контроля компаниями-эмитентами.

Если заявитель располагает подтверждающими материалами, такими как скриншоты, письма или документы, их можно прикрепить к жалобе.

Вся информация, направляемая через сервис, будет использоваться Банком России для анализа ситуаций и принятия соответствующих регулирующих мер, направленных на поддержание прозрачности и честности финансовых рынков.

Важно отметить, что сам сервис предназначен исключительно для сбора информации и не предусматривает обратную связь или вознаграждение отправителей сообщений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
