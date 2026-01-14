Дефицит SSD-накопителей и жестких дисков фиксируют в России

На российском рынке сложился дефицит ключевых комплектующих для компьютеров и серверов – SSD-накопителей и жестких дисков. Производители, дистрибьюторы и продавцы отмечают, что нехватка ощущается как в России, так и на мировом уровне. Основной причиной называют взрывообразный рост спроса на оборудование для ИИ-сервисов, который «вымывает» комплектующие с рынка. Об этом пишет газета «Известия».

«Нехватка этих комплектующих, без которых не могут работать компьютеры и серверы, ощущается как в России, так и на мировом рынке – даже крупнейшие производители такой техники сейчас вынуждены инсталлировать в свои устройства SSD и HDD с минимальной емкостью», – утверждает менеджер одного из вендоров. По его словам, с середины 2025 года быстрые и емкие накопители подорожали в 1,5–2 раза.

Эксперты приводят конкретные примеры: высокопроизводительный накопитель Samsung емкостью 4 Тб, стоивший летом около 35 тыс. рублей, к концу года подорожал до 45 тыс., а после новогодних праздников – уже до 65 тыс. рублей. В первую очередь дефицит затронул высокопроизводительные серверные SSD для дата-центров, а затем эффект распространился и на потребительские модели среднего и старшего ценового диапазона.

Производители предполагают, что тенденция к дефициту и росту цен сохранится в ближайшие месяцы. Это может привести к дальнейшему удорожанию готовой продукции, включая персональные компьютеры и ноутбуки, а также замедлить производство ПК и серверов в России.

Напомним, что оперативная память в магазинах электроники с начала осени подорожала в четыре раза. Например, модель Kingston поколения DDR5, которая подходит для высокопроизводительных геймерских компьютеров, еще в сентябре у крупных ритейлеров стоила менее 10 тыс. руб. Сейчас за нее придется отдать около 43 тыс. руб., только на этой неделе она подорожала почти вдвое. Стремительный рост цен объясняется дефицитом всех видов памяти на мировых рынках из-за развития моделей искусственного интеллекта, говорят эксперты.