Жители Иркутской области за праздники отдали аферистам 13 млн рублей

За минувшие новогодние праздники 19 жителей Приангарья стали жертвами мошенников. Они перевели на счета аферистов свыше 13 миллионов рублей.

Антирекордом, по данным региональной полиции, стала сумма в 4,6 млн рублей: ее потеряла 59-летняя жительница Шелехова. С потерпевшей связывались псевдоспециалисты налоговой службы, Роскомнадзора, Росфинмониторинга и банка. Они сообщили о задолженности, попросили сообщить код из СМС, говорили о подозрительной активности на счетах и предлагали перевести деньги на «безопасный счет». Женщина доверилась собеседникам и отправила им накопления через банкомат.

Немалую сумму – свыше 2,1 млн рублей – отдала и 45-летняя ангарчанка. Сибирячка поверила звонку от фейковой доставки цветов. Для получения новогоднего букета женщина озвучила собеседнику код из СМС. Далее с ней связывались так называемые сотрудники портала «Госуслуги». Они сообщали о преступниках, заполучивших доступ к ее персональным данным. Для сохранности денег лжесотрудники убедили перечислить их на «резервный счет».

Самым необычным стал обман несовершеннолетней внучки 55-летней жительницы поселка Бохан. Следователи выяснили, что в онлайн-игре девочке написал один из пользователей и предложил приобрести игровую валюту по выгодной цене. Далее мошенник стал манипулировать: он торопил перевести деньги, а также угрожал «вызвать полицию». Под руководством преступника школьница перевела с кредитной карты бабушки 53 тысячи рублей.