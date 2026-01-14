Процентные ставки по вкладам в России пошли вниз в конце 2025 года

Максимальные процентные ставки по депозитам в десяти крупнейших российских банках снизились в декабре 2025 года, согласно мониторингу Центрального банка России.

В первую декаду месяца средняя максимальная ставка составляла 15,63%, ко второй декаде снизилась до 15,38%, а к третьей — до 15,28%.

Регулятор пояснил, что расчет индикатора ведется путем вычисления среднего арифметического максимального процента десяти крупнейших банков, среди которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, ДОМ.РФ, Московский кредитный банк (МКБ), Тинькофф Банк (Т-Банк), ПСБ и Совкомбанк.

Средняя максимальная ставка по срочным вкладам сроком до 90 дней в декабре равнялась 14,69%, на срок от 91 до 180 дней — 14,94%, от 181 дня до года — 14,20%, а депозиты сроком свыше года предлагались под среднюю максимальную ставку 12,37%.

Напомним, Банк России 19 декабря 2025 года принял решение снизить ключевую ставку до уровня 16%. Эксперты считают, что ключевая ставка ЦБ РФ в 2026 году может быть снижена 6 раз и опуститься к концу декабря 2026 года до 11-12% годовых.