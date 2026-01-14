Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
«Посадка» отечественной экономики оказалась не слишком управляемой и не очень «мягкой» — ИНП РАН
Бычье ралли на рынках драгметаллов: серебро и золото взлетели вверх
Экономику России ожидает стагнация в ближайшие годы — прогноз Всемирного банка
Все материалы сюжета

Экономику России ожидает стагнация в ближайшие годы — прогноз Всемирного банка

Всемирный банк скорректировал прогнозы роста валового внутреннего продукта (ВВП) России на ближайшие годы. В свежем докладе организации ожидается, что в 2026 году экономический рост составит 0,8%, а в 2027 году увеличится до 1%. Эти оценки отличаются от предыдущих прогнозов июня 2025 года, когда предполагалось ежегодное увеличение на 1,2%.

Фактически, в 2025 году экономика России показала скромный рост в 0,9%, что заметно уступает прежнему прогнозу в 1,4%. Вместе с тем, динамика 2024 года выглядела позитивнее — страна демонстрировала рост в 4,3%, сообщает Интерфакс.

Основной причиной ухудшения динамики эксперты Всемирного банка назвали ужесточение денежно-кредитной политики и высокие темпы инфляции. Пересмотр прогнозов обусловлен более низкой активностью заемщиков среди домашних хозяйств и компаний, что связано с неблагоприятными условиями кредитования.

Читайте также:

«Посадка» отечественной экономики оказалась не слишком управляемой и не очень «мягкой» — ИНП РАН
14 января 2026
Бычье ралли на рынках драгметаллов: серебро и золото взлетели вверх
14 января 2026

Отмечается, что аналогичный сценарий наблюдался и в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, где в 2025 году рост замедлился до 2,4% с прошлогоднего результата в 3,6%. Ключевым драйвером снижения темпов роста послужило снижение потребительского спроса, в особенности в России, что обусловлено влиянием жесткой денежной политики.

Авторы отчета признают, что улучшение глобальной финансовой среды, уменьшение разницы в процентных ставках и оживление фондового рынка оказали положительное воздействие на экономику региона. Несмотря на это, внешние экономические угрозы сохраняются, создавая дополнительную неопределенность, в частности в сферах торгового сотрудничества и экспорта автомобилей в ЕС.

Что касается инфляции, то после небольшого замедления в первой половине 2025 года она вновь усилилась, чему способствовал рост цен на продукты питания и тарифы коммунальных служб. Большинство центробанков региона вынуждены сохранять жёсткий монетарный курс.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Итоги 2025. Прогнозы 2026":
Все материалы сюжета (51)


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес