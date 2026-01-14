Ангарчанин угнал Mercedes, чтобы покататься по городу

Катание на чужом автомобиле Mercedes по городу обернулось для жителя города Ангарска Иркутской области уголовным делом. Он стал подозреваемым в угоне машины без цели хищения.

По данным региональной полиции, 43-летний местный житель накануне утром вышел из подъезда, чтобы прогреть двигатель автомобиля Mercedes-Benz C-класса. Запустив его, мужчина вернулся домой. Когда он вышел во двор снова, автомобиля уже не было.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские нашли похищенный автомобиль, а также установили и задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний житель Ангарска. Он рассказал, что вышел из дома, увидел заведенный автомобиль и решил прокатиться, после чего припарковал машину в соседнем квартале», – пояснили в МВД.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела.