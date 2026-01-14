Новости

Бычье ралли на рынках драгметаллов: серебро и золото взлетели вверх

По итогам 2025 года рынки драгоценных металлов пережили настоящее бычье ралли, показывая значительно больший рост, чем другие активы. Цена золота выросла на 64%, достигнув отметки $4317 за тройскую унцию против стартовых $2624. Платина и палладий увеличились вдвое, а главной сенсацией стал феноменальный взлет серебра, которое подорожало сразу в 2,5 раза — с $28 до $71 за унцию. Причины подобного стремительного роста очевидны, утверждают аналитики БКС «Мир инвестиций»: политическая и экономическая неопределённость, падение ставок Федерального резерва США и активное накопление запасов центральными банками.

Золото

Ни один крупный аналитик не предвидел настолько мощный скачок золота. Лучше всего справился инвестиционный дом Sumitomo, чьё усреднённое прогнозирование составляло примерно $2925 за унцию. В итоге реальная средняя цена золота достигла почти $3431,5. Среди наименее оптимистичных оказались прогнозы Robin Bhar Metals Consulting.

Серебро

Самый близкий прогноз цены на серебро озвучила компания MKS PAMP SA, рассчитавшая среднегодовую стоимость на уровне $36,5 за унцию. Настоящая цифра оказалась ещё лучше — $40,03. Очень осторожно себя вели аналитики ABC Refinery.

Платина и палладий

Особого внимания заслуживают результаты Швейцарского банка UBS, чьи прогнозы по платине (1275)ипалладию(1090) практически совпали с фактическими показателями. Их отклонение составило лишь плюс $175 и $115 соответственно. Самыми консервативными прогнозистами оказались сотрудники Capital Economics и Stonex Financial.

Перспективы 2026 года

Начавшийся 2026 год подтвердил устойчивый восходящий тренд на рынке драгоценных металлов благодаря сохранению и усилению геополитического напряжения. Уже первые дни января удивляют своей динамикой, подчёркивают аналитики БКС:

- Серебро +21%;
- Платина +14%;
- Палладий +14%;
- Золото +6%.

Консенсус-прогнозы и конкретные рекомендации по рынкам драгоценных металлов на весь 2026 год представят участники лондонской биржи LBMA до конца текущего месяца.


/ Сибирское Информационное Агентство /
