Минстрой России утвердил стоимость квадратного метра жилья в Иркутской области

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации утвердило среднюю стоимость квадратного метра жилья в регионах страны, в том числе в Иркутской области, на первый квартал 2026 года. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения составила 122999 тысяч рублей. Это одно из наибольших значений по Сибири: дороже «квадрат» только на Алтае – 165244 тысячи, в Тыве – 135970 тысяч рублей, на сухопутных территориях Арктической зоны Красноярского края – 137482 тысячи рублей.

Самые высокие цены по России отмечаются на Чукотке – 265027 тысяч рублей, в Москве – 201890 тысяч рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе – 184613 тысяч рублей. Наиболее низкие цены в Кабардино-Балкарской Республике – 55483 тысячи рублей, Республике Ингушетия – 59540 тысяч рублей, Тверской области – 74506 тысяч рублей.