ГК «Новый город» стала лидером по вводу жилья в Иркутской области в 2025 году

Группа компаний «Новый город» заняла первое место в рейтинге «Единого ресурса застройщиков» по объему введенного в эксплуатацию жилья за 2025 год в Иркутской области. Девелопер ввел 37 068 квадратных метров жилой площади, заняв 185-ю позицию в общероссийском рейтинге.

Второе место в регионе с результатом 27 297 м² занимает ГК «Гордо Девелопмент». Третье место у СЗ «Жилстрой 2», введшего 22 465 м². Четвертую и пятую строчки рейтинга занимают СЗ «КСИ-Строй» (22 430 м²) и ГК «Альфа» (18 053 м²) соответственно.

Далее в рейтинге следуют:

ГК «Профит»,

ГК «ПарапетСтрой»,

ГК «Грандстрой»,

ГК «ДомСтрой»,

СЗ «Хрустальный Девелопмент»,

СЗ СК «Витязь»,

СЗ «Союз Инвест»,

ГК «Восток Центр Иркутск»,

ГК «4 Сезона»,

«Атлант».

Напомним, что в Приангарье за 11 месяцев 2025 года ввели в эксплуатацию рекордные 1,755 млн квадратных метров жилья. Такой объем стал рекордным для Иркутской области за последние 36 лет и превысил показатель за январь-ноябрь 2024 года на 20%. Однако на многоквартирные дома приходится всего 280 тыс. кв. метров, что значительно меньше прошлогоднего показателя в 405,2 тыс. кв. метров и в 5 раз меньше текущего объема ввода ИЖС.