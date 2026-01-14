СК РФ назвал причину крушения Су-30 в Иркутске в 2022 году

Следственный комитет Российской Федерации завершил расследование уголовного дела о крушении самолета Су-30 в Иркутске осенью 2022 года. По данным следствия, причиной трагедии, унесшей жизни двух пилотов, стала неисправность в бортовой кислородной системе, из-за которой летчики потеряли сознание во время полета. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Станислав Асташенко.

«Производство следственных действий по данному уголовному делу завершено. По делу предъявлено обвинение шести должностным лицам Иркутского авиационного завода, включая руководство инженерно-технического состава», – заявил он в пресс-центре издания.

Следствие установило, что в ходе подготовки самолета к полету двое обвиняемых превысили свои должностные полномочия, а четверо проявили халатность. В результате в бортовой кислородной системе оказался азот.

Напомним, что самолет Су-30 упал 23 октября 2022 года на частный дом в Иркутске во время приемо-сдаточного полета, жертв среди жителей не было. Иркутский авиазавод компенсировал двум семьям утраченное жилье.