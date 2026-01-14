СК РФ назвал причину крушения Су-30 в Иркутске в 2022 году

Следственный комитет Российской Федерации завершил расследование уголовного дела о крушении самолета Су-30 в Иркутске осенью 2022 года. По данным следствия, причиной трагедии, унесшей жизни двух пилотов, стала неисправность в бортовой кислородной системе, из-за которой летчики потеряли сознание во время полета. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Станислав Асташенко.
Читайте также:
«Производство следственных действий по данному уголовному делу завершено. По делу предъявлено обвинение шести должностным лицам Иркутского авиационного завода, включая руководство инженерно-технического состава», – заявил он в пресс-центре издания.
Следствие установило, что в ходе подготовки самолета к полету двое обвиняемых превысили свои должностные полномочия, а четверо проявили халатность. В результате в бортовой кислородной системе оказался азот.
Напомним, что самолет Су-30 упал 23 октября 2022 года на частный дом в Иркутске во время приемо-сдаточного полета, жертв среди жителей не было. Иркутский авиазавод компенсировал двум семьям утраченное жилье.