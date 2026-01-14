Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
«Посадка» отечественной экономики оказалась не слишком управляемой и не очень «мягкой» — ИНП РАН
Бычье ралли на рынках драгметаллов: серебро и золото взлетели вверх
Экономику России ожидает стагнация в ближайшие годы — прогноз Всемирного банка
Все материалы сюжета

СК РФ назвал причину крушения Су-30 в Иркутске в 2022 году

Следственный комитет Российской Федерации завершил расследование уголовного дела о крушении самолета Су-30 в Иркутске осенью 2022 года. По данным следствия, причиной трагедии, унесшей жизни двух пилотов, стала неисправность в бортовой кислородной системе, из-за которой летчики потеряли сознание во время полета. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Станислав Асташенко.

Читайте также:

На Ново-Зиминской ТЭЦ начата растопка котла после аварийных ремонтных работ
27 декабря 2025
Главную новогоднюю елку Иркутска покосило из-за ветра
19 декабря 2025

«Производство следственных действий по данному уголовному делу завершено. По делу предъявлено обвинение шести должностным лицам Иркутского авиационного завода, включая руководство инженерно-технического состава», – заявил он в пресс-центре издания.

Следствие установило, что в ходе подготовки самолета к полету двое обвиняемых превысили свои должностные полномочия, а четверо проявили халатность. В результате в бортовой кислородной системе оказался азот.

Напомним, что самолет Су-30 упал 23 октября 2022 года на частный дом в Иркутске во время приемо-сдаточного полета, жертв среди жителей не было. Иркутский авиазавод компенсировал двум семьям утраченное жилье.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес