«Посадка» отечественной экономики оказалась не слишком управляемой и не очень «мягкой» — ИНП РАН

В 2025 году темпы прироста всех ключевых индикаторов, характеризующих производство товаров и услуг, существенно замедлились, а некоторые показатели перешли в область отрицательного значения, говорится в отчёте Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

В отличие от ситуации 2022 года, когда основными ограничителями выступали западные санкции против России, теперь основной причиной стало увеличение стоимости кредитования и повышение налоговой нагрузки. Именно этот вывод содержится в опросе руководителей предприятий, проведённом Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН в конце 2025 года.

Эксперты Института имени Столыпина указывают на ряд тревожных тенденций, негативно влияющих на экономическое развитие России:

1. Недостаточный платёжеспособный спрос

Почти 70,6% предприятий заявили о низком уровне потребления внутри страны, что является максимальным показателем за весь период наблюдения с 2006 года.

2. Трудности с доступностью банковского кредита

Количество компаний, имеющих доступ к инвестиционным кредитам, сократилось сильнее, чем в периоды предыдущих финансовых кризисов (например, в 2008 и 2014–2016 годах).

3. Проблемы с кадрами

Несмотря на общее сокращение потребности в трудовых ресурсах, реальный сектор продолжает испытывать острую нехватку квалифицированных сотрудников инженерного профиля и опытных производственных рабочих.

4. Отказ от внедрения современных технологий

Большинство предприятий предпочитают избегать перехода на новейшие технологии, воспринимая их как дополнительные затраты и излишнюю административную нагрузку.

Таким образом, исследование подтверждает опасения относительно устойчивости национальной экономики, подчеркивая необходимость срочных мер поддержки отечественного бизнеса и разработки новых механизмов стимулирования роста промышленного потенциала.

Ранее эксперты Всемирного банка сообщили, что ожидают стагнацию российской экономики в ближайшие годы. Прогнозируется рост ВВП на 0,8% в 2026 году и 1% в 2027 году, что ниже июньских оценок 2025 года (1,2%). Фактический рост в 2025 году составил всего 0,9%, хотя ранее ожидался 1,4%. Вместе с тем, динамика 2024 года выглядела позитивнее — страна демонстрировала рост в 4,3%.