Итоги 2025. Прогнозы 2026
«Посадка» отечественной экономики оказалась не слишком управляемой и не очень «мягкой» — ИНП РАН
Бычье ралли на рынках драгметаллов: серебро и золото взлетели вверх
Экономику России ожидает стагнация в ближайшие годы — прогноз Всемирного банка
Названы самые популярные города для путешествий в каникулы из Иркутска

Аэропорт Иркутска назвал города, куда чаще всего отправлялись из столицы Приангарья путешественники в новогодние каникулы

«Самыми популярными направлениями стали Москва – 22 256 пассажиров отправились ощутить праздничную атмосферу мегаполиса, посетить культурные мероприятия и встретиться с близкими, Бангкок – 11 398 пассажиров отпраздновали Новый год в теплом море под ярким солнцем», – пояснили в пресс-службе авиаузла.

С 1 по 11 января аэропорт Иркутска всего обслужил 113 769 пассажиров. Большинство из них путешествовали по российским городам – 80 392 пассажира, а 33 377 выбрали международные направления.

Особо напряженным днем стало 9 января, когда аэропорт работал с максимальной интенсивностью.


