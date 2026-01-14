Специалисты ИЭСК обеспечили стабильное электроснабжение в новогодние праздники

Электроснабжение в Иркутской области в период длинных новогодних выходных прошло без серьезных инцидентов и длительных отключений. Как сообщила Иркутская электросетевая компания, большинство случаев носили локальный характер и оперативно устранялись силами ремонтных бригад. Восстановление подачи электроэнергии в таких ситуациях занимало от нескольких минут до двух часов.

Юрий Пиотрович и Николай Куклин, сотрудники Ленинского РЭС, которые дежурили в новогоднюю ночь

«Новогодние праздники – особый период для нас. Благодаря плодотворной работе в летнюю ремонтную кампанию длинные новогодние выходные прошли без серьезных инцидентов», – отметил исполняющий обязанности генерального директора ИЭСК Илья Бриллиантов.

Самым крупным мероприятием за праздничные дни стала замена трансформатора на одном из объектов, к которому подключены порядка 40 домов. На время проведения этих работ электроснабжение потребителей было обеспечено с помощью дизель-генератора. Всего для оперативного устранения возможных сбоев в работе сетей и оборудования в дежурном режиме работали более 400 сотрудников компании.