Новогодние праздники в Шелехове завершили городским хороводом

В прошедшее воскресенье, несмотря на метель и снегопад, в Шелехове царила по-настоящему теплая праздничная атмосфера. Площадь у ДК «Металлург» превратилась в небольшую уютную деревню под названием «Новый год с РУСАЛом: Волшебство русских традиций».

Несколько игровых локаций, где дети и взрослые могли проявить свою ловкость и скорость, персонажи полюбившихся всем с детства русских народных сказок и былин, задорные частушки, езда на деревянной палке с лошадиной головой, перетягивания каната и другие развлечения подарили шелеховчанам незабываемые впечатления.

«Мы сегодня пришли с подружками на праздник, и я участвовала в конкурсе и впервые в жизни выиграла приз – зимнюю ватрушку для катания с горки. Я очень рада», – поделилась впечатлениями юная горожанка Мария Кузнецова.

Веселые конкурсы сопровождались яркими выступлениями танцевального ансамбля «Сибирский сувенир», вокальными номерами ансамбля «Радея» и талантливых исполнителей из Шелехова.

Самым зрелищным моментом стало состязание «Богатырь», в котором мужчины боролись за главный приз – большой телевизор. Десяти самым сильным и смелым предстояло испытание пудом соли – 16-килограммовый мешок с солью нужно было поднять одной рукой максимальное количество раз. Сильнее всех оказался шелеховчанин Евгений Лобанов, он смог поднять мешок 53 раза.

Для желающих на мероприятии работала чайная станция, где можно было согреться и выпить горячего чая с угощеньями.

«У всех прекрасное настроение, сегодня один из танцевальных номеров закончился больших хороводом вокруг главной елки города – около сотни горожан приняли в нем участие», – сказала участница танцевального ансамбля.

В январе такие праздники «Волшебство русских традиций» прошли во всех городах, где расположены предприятия компании РУСАЛ. Тема праздников выбрана не случайно – это напоминание о нашей славной истории и еще одна возможность продлить праздничное настроение для жителей городов. Проводить такие новогодние праздники в городах ответственности РУСАЛа много лет назад предложил основатель компании Олег Дерипаска.