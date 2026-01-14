ЕС готовит спецпредставителя для переговоров с Россией — Politico

Правительства стран Европы призывают Евросоюз назначить специального представителя для ведения переговоров с Россией по российско-украинскому конфликту, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников. Инициатива направлена на то, чтобы не допустить, что «США заключат сделку с Россией за их спиной», передаёт РБК.

Предложение уже получило поддержку Еврокомиссии и ряда государств, включая Францию и Италию. Сторонники считают, что присутствие ЕС за столом переговоров поможет сохранить ключевые позиции, в том числе по вопросу возможного будущего членства Украины в НАТО.

В последние недели президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони публично призвали к открытию дипломатических каналов с российским президентом Владимиром Путиным, несмотря на то, что переговоры, инициированные США, «зашли в тупик». По словам одного из европейских чиновников, Макрон настаивает на частичном участии ЕС в переговорном процессе между США и Россией, а итальянский премьер поддерживает эту позицию.

В Брюсселе пока нет единства по ключевым обязанностям, задачам и полномочиям будущего переговорщика. Обсуждается, будет ли он представлять весь ЕС или только «коалицию желающих», а также должен ли это быть действующий политик или чиновник. Среди возможных кандидатов Politico называет президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьер-министра Италии и экс-главу Европейского центрального банка Марио Драги.

Представители ЕС отметили, что должность специального посланника пока не существует, и разговоры о кандидатах преждевременны.

В начале декабря президент России Владимир Путин заявил, что ЕС сам прекратил контакты с Россией и мешает инициативам президента США Дональда Трампа. При этом он допустил возможность возобновления переговоров, если Европа учтёт «реалии на земле». После призыва Макрона к возобновлению диалога в Кремле заявили, что при наличии обоюдной политической воли это можно только приветствовать. В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сомнения, что европейские лидеры смогут внести позитивный вклад в американский мирный план, учитывая их нынешний настрой.