Шесть младенцев из Новокузнецка перевели в реанимацию

Шесть новорожденных из первого роддома Новокузнецка были доставлены в отделение реанимации и интенсивной терапии Детской клинической больницы имени Ю.С. Малаховского. Информацию подтвердило медицинское учреждение, ссылаясь на заявление сотрудницы ведомства, передаёт РИА Новости.

Сообщается, что состояние детей стабильно тяжёлое, однако они получают весь спектр необходимой медицинской помощи.

Ранее, 13 января, глава Минздрава Кемеровской области Андрей Тарасов официально признал девять случаев смерти новорожденных в первом роддоме Новокузнецка. Согласно сообщениям местных властей, причиной смерти стало выявление тяжелой внутриутробной инфекции.

Следственный комитет России начал расследование по факту гибели девяти новорожденных в данном роддоме. По предварительным данным, возбуждены уголовные дела по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности» и «халатность». Руководителем Следственного комитета Александром Бастрыкиным принято решение перевести производство уголовного дела в центральное управление организации.


