Итоги 2025. Прогнозы 2026
«Посадка» отечественной экономики оказалась не слишком управляемой и не очень «мягкой» — ИНП РАН
Бычье ралли на рынках драгметаллов: серебро и золото взлетели вверх
Экономику России ожидает стагнация в ближайшие годы — прогноз Всемирного банка
Доходность от сдачи квартиры в начале 2026 года вдвое ниже ставок по банковским вкладам

Покупка жилья для последующей сдачи в аренду в начале 2026 года остается менее выгодной инвестицией по сравнению с банковскими вкладами. Согласно расчетам аналитиков цифровой платформы «Циан», средняя доходность от аренды однокомнатной квартиры на вторичном рынке составляет 6,1% годовых. При этом ставки по годовым депозитам в крупнейших банках в тот же период варьируются от 6% до 13%, а по более коротким вкладам могут достигать 16%.

«Сейчас во всех крупных городах РФ покупать квартиру для сдачи в аренду менее выгодно, чем положить деньги под процент в банк», – констатируют аналитики на основе проведенного сравнения. Они также отмечают, что реальная доходность от аренды за вычетом расходов на ремонт, коммунальные платежи и налоги оказывается еще ниже расчетной.

Наиболее высокую доходность от аренды – от 7% до 9% годовых – могут получить собственники в Хабаровске, Московской области, Ярославле, Кемерове, Новосибирске и Ленинградской области. Самые низкие показатели зафиксированы в Сочи, Севастополе, Казани, Владивостоке, Санкт-Петербурге и Москве, где доходность не превышает 4,0–5,5%.

За год доходность от сдачи квартиры снизилась, в то время как цены на вторичное жилье выросли в среднем на 9,4%, а арендные ставки увеличились лишь на 2,2%.


