Доходы самозанятых в 2025 году выросли более чем на треть

По итогам 2025 года самозанятые заработали чуть более 3 трлн рублей, что на 38,6% выше уровня 2024 года, когда их совокупные доходы оценивались в 2,2 трлн руб. Одновременно резко выросли и налоговые поступления по налогу на профессиональный доход. Начисленные налоги достигли 136 млрд руб. против 99,8 млрд руб. годом ранее.

Для сравнения, доходы бюджета от приватизации в 2025 году составили 112 млрд руб., то есть оказались ниже сборов с самозанятых. Фактически режим НПД превратился из экспериментального инструмента в заметный источник ненефтегазовых доходов.

Ключевая причина такого скачка кроется в росте численности самозанятых. По данным ФНС, к концу 2025 года их количество достигло 15,2 млн человек, что на 25% больше, чем годом ранее. В декабре 2024 года статус плательщика НПД имели 12,2 млн человек. Именно расширение базы налогоплательщиков дало основной вклад в рост оборотов.

По оценке Института Гайдара, только фактор увеличения численности самозанятых добавил около 741 млрд руб. к их совокупным доходам в 2025 году. Рост происходил не за счет перераспределения работников из формальной занятости, а в основном за счет выхода из тени. За период с 2019 по 2024 год число граждан, не декларировавших никаких доходов, сократилось более чем в 4 раза, с 5,8 млн до 1,3 млн человек, тогда как численность занятых в трудовых отношениях почти не изменилась.

Дополнительным драйвером стала интенсификация самой деятельности самозанятых. В 2025 году количество чеков выросло на 65%, с 1,518 млрд до 2,501 млрд, что принесло еще около 713 млрд руб. доходов. Число чеков на одного активного самозанятого увеличилось на 32% г/г, с 211 до 278.

«При этом средний чек, напротив, снизился на 18% г/г, с 1478 до 1218 руб. Это важный сигнал, так как получается, что рост доходов связан не с повышением цен на услуги, а с ростом объема работ и вовлеченности. Самозанятые стали чаще работать, но за меньшие суммы, что характерно для услуг массового спроса и платформенной занятости», – сообщает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Как продолжает эксперт, существенную роль играет и структура самозанятости. Для примерно половины плательщиков НПД это дополнительный источник дохода. Типичная доля таких заработков составляет около 29% совокупного дохода домохозяйств. В 41 регионе средний годовой доход самозанятых остается ниже регионального МРОТ, что указывает на неполную занятость, совмещение с основной работой или частичное сокрытие доходов.

При этом самозанятые, работающие с физлицами, демонстрируют более устойчивую динамику, чем те, кто ориентирован на юрлица. Около 45–50% тех, кто зарегистрировался в первые годы эксперимента, сохраняют доходы на стабильном уровне, тогда как другая половина прекращает активность через 2–3 года. Это говорит о высокой текучести, но не подрывает общий эффект легализации.

«Рост доходов поддерживается и институциональными факторами. Простота администрирования, регистрация и уплата налога через приложение, ставки 4% и 6% и отсутствие отчетности сделали режим НПД удобным и дешевым способом выхода из тени. Дополнительно сработал рост деловой активности в услугах, доставке, ремонте, IT и креативных индустриях, где самозанятость фактически стала стандартной формой занятости. Параллельно продолжается сдвиг на рынке труда в сторону проектной и платформенной работы, что расширяет потенциальную базу режима даже без изменения его параметров», – считает Владимир Чернов.

По его мнению, в 2026 году рост доходов самозанятых, вероятнее всего, сохранится, но темпы будут ниже, чем в 2025 году. Эффект быстрого масштабирования режима на фоне эффекта низкой базы прошлых лет постепенно исчерпывается, значительная часть потенциальных плательщиков НПД уже зарегистрировалась, а дальнейший прирост численности будет замедляться. При этом в абсолютных значениях обороты и налоговые поступления продолжат расти за счет инфляции, увеличения частоты оказания услуг и постепенного роста доходов наиболее активных самозанятых. Дополнительную поддержку даст курс властей на «обеление» экономики.

«Усиление аналитики ФНС, развитие цифрового контроля и сохранение мягких условий НПД будут стимулировать дальнейший «выход доходов из тени». В нашем базовом сценарии в 2026 году совокупные доходы самозанятых могут вырасти еще на 15–20%, а налоговые поступления приблизиться к 160–170 млрд руб., окончательно закрепив НПД как один из устойчивых источников доходов бюджета», – заключает аналитик.