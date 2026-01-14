Каждый десятый россиянин готов полностью получать зарплату в цифровых рублях

Каждый десятый экономически активный житель России выразил готовность полностью переводить свою заработную плату в цифровые рубли. Такие данные были получены в ходе опроса сервиса SuperJob, проведенного среди 1600 респондентов, осведомленных о новой валюте. При этом большинство участников опроса (67%) пока выступают против такой инициативы, а 18% затруднились с ответом.

«Каждый десятый экономически активный россиянин готов полностью перевести свою зарплату «в цифру». Еще 5% согласны получать в цифровых рублях часть дохода», – сообщают аналитики SuperJob на основе результатов исследования. Они отмечают, что общественное мнение постепенно смягчается по отношению к цифровому рублю.

Наиболее лояльны к новой форме оплаты труда молодые люди в возрасте до 35 лет: 14% из них готовы получать всю зарплату в цифровых рублях, а еще 7% – часть заработка. Среди респондентов старше 45 лет такие доли существенно ниже и составляют 5% и 3% соответственно. Мужчины также оказались несколько более открыты к инновации, чем женщины.

Массовое внедрение цифрового рубля в России запланировано на 1 сентября 2026 года после успешного завершения экспериментального этапа по проведению расчетов в этой валюте.