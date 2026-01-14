Кредитная карта — друг или враг? Разбираем принципы работы

В эпоху цифровых платежей кредитная карта стала привычным, но не всегда до конца понятным инструментом. Многие пользуются ею как «запасными деньгами», другие избегают из‑за опасений переплатить. Примсоцбанк поможет разобраться, как на самом деле устроена кредитная карта и в каких ситуациях она действительно полезна.

Что такое кредитная карта и зачем она нужна

Кредитная карта — это гибкий финансовый инструмент, который дает доступ к заемным средствам банка на условиях возвратности и платности. Ее ключевая особенность — возврат средств в оговоренные сроки с уплатой процентов (если не использован льготный период).

Для чего она может пригодиться:

Незапланированные расходы. Если сломалась техника или понадобились срочные лекарства, карта поможет закрыть «финансовую дыру» без продажи активов.

Совершение крупных покупок. Можно оплатить товар сейчас, а погасить долг постепенно.

Резервный фонд. Карта становится «подушкой безопасности» на случай задержки зарплаты или непредвиденных трат.

Онлайн‑покупки и бронирования. Многие сервисы (отели, авиабилеты, аренда авто) требуют блокировку суммы на карте — кредитная карта решает эту задачу без отвлечения собственных средств.

Накопление бонусов. Некоторые карты предлагают кэшбэк или мили за траты — так клиент получает «возврат» части расходов. В Примсоцбанке, например, для накопления миль можно использовать карту «S7 Priority», за оплату покупок ей, клиенту начисляются мили, которые в последствии можно обменять на авиабилеты компании S7 Airlines и на другие бонусы согласно программе лояльности.

Как это работает: базовые принципы

Кредитный лимит. Банк устанавливает максимальную сумму, которую вы можете потратить. Лимит зависит от дохода, кредитной истории и других факторов. Льготный период. Это срок (обычно от 30 до 120 дней), в течение которого можно погасить задолженность без процентов. Важно: льготный период действует не на все операции (например, снятие наличных часто исключается). Процентная ставка. Если не уложиться в льготный период, на остаток долга начисляются проценты. Ставка указывается в годовых. Минимальный платеж. Каждый месяц нужно вносить хотя бы часть долга (обычно 3–10 % от суммы). Это не отменяет процентов, но помогает избежать просрочки. Комиссии и сборы. Могут взиматься за снятие наличных, переводы, SMS‑информирование и другие услуги. Условия всегда можно уточнить в банке или в актуальных тарифных справочниках на сайте банка.

«Кредитная карта — это инструмент, а не источник бесплатных денег, — подчеркивает Марк Юрьевич Перевознов, начальник Управления розничного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». — Ее главная польза — гибкость: клиент получает доступ к средствам тогда, когда они нужны, и платит только за то время, пока пользуется деньгами. Если вы дисциплинированы и понимаете условия, кредитная карта станет удобным помощником».

На что обратить внимание при выборе карты

При выборе кредитной карты важно тщательно изучить ряд параметров. Прежде всего, необходимо обратить внимание на процентную ставку — сравнить предложения разных банков, чтобы найти наиболее выгодные условия. Также имеет смысл оценить длительность льготного периода: чем он дольше, тем больше времени для погашения долга без процентов.

Не менее важно понимать размер минимального платежа, чтобы заранее рассчитать ежемесячную финансовую нагрузку. Нужно ознакомиться с перечнем комиссий — за снятие наличных, переводы, годовое обслуживание карты. Это поможет избежать неожиданных трат.

Если есть потребность в бонусных программах – изучить условия кэшбэка, накопления миль или скидок у партнеров банка. Наконец, необходимо проверить требования к заемщику: минимальный возраст, необходимый уровень дохода, требования к регистрации.

Если соблюдать все эти правила, кредитная карта станет полезным элементом финансового портфеля.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробнее ознакомиться с кредитными продуктами Примсоцбанка можно на официальном сайте. Информация предоставлена ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2733 от 21.08.2015.