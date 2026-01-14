Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
«Посадка» отечественной экономики оказалась не слишком управляемой и не очень «мягкой» — ИНП РАН
Бычье ралли на рынках драгметаллов: серебро и золото взлетели вверх
Экономику России ожидает стагнация в ближайшие годы — прогноз Всемирного банка
Банк Уралсиб за 2025 год увеличил автокредитный портфель в 1,5 раза

Автокредитный портфель Банка Уралсиб по итогам 2025 года вырос в 1,5 раза к итоговому показателю 2024 года и на 01.01.2026 года составил 81 млрд рублей. Объем автокредитования за 2025 год увеличился на 26% по сравнению с 2024 годом – до 57 млрд рублей.

Банк Уралсиб активно развивает автокредитование, которое сегодня является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 13 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте Банка Уралсиб. Также получить подробную информацию и ознакомиться с условиями автокредитования и перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

