В 2025 году мошенники чаще всего звонили Александрам и Еленам

В 2025 году сервис «Определитель номера», который позволяет распознать и заблокировать звонки мошенников, проверил миллиард телефонных звонков россиянам. «Определитель номера» стал одним из самых востребованных сервисов безопасности Сбера.

На основе данных решения удалось выяснить, кому в 2025 году мошенники звонили чаще. Среди мужчин больше всего звонков получили Александры (8,13%), Сергеи (6,49%) и Андреи (4,87%). Среди женщин – Елены (5,87%), Татьяны (5,37%) и Натальи (5,12%). По знакам зодиака в группе риска чаще всего оказывались Близнецы (9,27%), Львы (8,72%) и Раки (8,65%). Самый активный месяц для мошенников – сентябрь, а самый спокойный – январь.

Еще один популярный сервис Сбера – «Антивирус». За год он обезвредил на устройствах пользователей 5,1 млн вирусов. В топ-3 самых востребованных сервисов безопасности у россиян, помимо определителя и антивируса, также вошло решение «Куда привязаны счета и карты», которое покажет, какие магазины и подписки списывают деньги.