Жители Приангарья на праздниках больше звонили, чем общались по интернету

Во время новогодних каникул россияне предпочли общаться с близкими, а не писать сообщения. В праздничный период голосовой трафик вырос на 27%, а всего жители страны проговорили более 8,3 тысячи лет, выяснили аналитики МегаФона на основе обезличенных данных.

Пик голосового общения традиционно пришелся на 31 декабря (14% от всех минут на звонки в период праздников). Всего жители страны за каникулы проговорили более четырех миллиардов минут, что эквивалентно 8285 годам непрерывного общения.

Самыми активными звонящими стали россияне в возрасте 35–44 лет – на них пришлось 25% всех пользователей голосовой связи. Чуть реже это делали абоненты 45–54 лет (23%), а третью строчку заняла аудитория 65+ (20%). При этом именно старшее поколение поздравляли чаще других: на пожилых россиян пришлось около четверти всех входящих звонков.

Молодежь 14–24 лет заметно реже выбирала голосовое общение (на них приходится 2%), но именно она чаще других становилась инициатором звонков: исходящих вызовов у этой категории оказалось больше.

Активность старшего поколения проявилась и в мобильном интернете. На пользователей 65+ пришлось 21% всего использованного трафика, тогда как доля абонентов 14–24 лет составила лишь 6%. Лидерами по объему интернеттрафика в новогодние каникулы ожидаемо стали россияне 35–44 лет (35%), далее следуют абоненты 45–54 лет (24%) и 25–34 лет (15%).

География поздравлений в праздники также оказалась контрастной. Самыми разговорчивыми стали жители Северного Кавказа, меньше остальных звонки совершили югорчане, нижегородцы и москвичи. Жители Иркутской области показали рост телефонного общения на 14%, на каждого абонента в среднем пришлось по 13 минут разговоров. В то же время пользователи продемонстрировали общероссийскую тенденцию на цифровой детокс – мобильный трафик снизился на 20%.