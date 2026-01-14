Время пришло? ЕС задумался о назначении специального представителя для переговоров с Москвой

Евросоюз собирается назначить переговорщика для возобновления диалога с Россией по украинскому вопросу. Напомним, что ранее президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а еще раньше – президент Финляндии Александр Стубб заявляли о том, что «пришло время для переговоров с Россией».

– По всей видимости, в Евросоюзе обеспокоены гиперактивностью президента США Дональда Трампа на внешнеполитическом направлении и, соответственно, тем, что возможное мирное соглашение между Россией и Украиной при посредничестве США не будет даже минимально учитывать интересы ЕС, – считает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. – Для экономики Евросоюза теоретически возобновление диалога с Россией было бы очень важно, так как ЕС из-за украинского конфликта и его последствий понес большие экономические потери, начиная от значительно уменьшения доли недорогого трубопроводного газа из России на своем рынке и более конкурентоспособного СПГ по цене, чем американский и ближневосточный газ, и заканчивая в целом потерей российского рынка для сбыта своей продукции, главным образом автомобилей и промышленного оборудования.

Кроме того, из-за взаимной блокировки активов российских и европейских инвесторов, как России, так и ЕС угрожает взаимная конфискация этих активов. Блокировка российских активов в европейских банках и угроза конфискации подрывает авторитет евро, а также усилия ЕЦБ и глобальных финансовых институтов по усилению его роли как мировой резервной валюты.

– В целом переход ЕС от конфронтации к диалогу с Россией был бы полезен обеим сторонам, но пока неясно, кто может выполнять функции переговорщика, поскольку нынешним главам европейских государств, в том числе входящих в G7, Москва вряд ли сможет доверять. Предполагаем, что переговоры между ЕС и РФ вопрос отдаленного будущего. Курс евро к рублю сегодня после роста накануне в моменте корректируется на 0,26%. По-видимому, валютный рынок в версию возобновления диалога между РФ и ЕС в ближайшем будущем пока не верит, – резюмирует Наталья Мильчакова.