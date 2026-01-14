Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
«Посадка» отечественной экономики оказалась не слишком управляемой и не очень «мягкой» — ИНП РАН
Бычье ралли на рынках драгметаллов: серебро и золото взлетели вверх
Экономику России ожидает стагнация в ближайшие годы — прогноз Всемирного банка
Все материалы сюжета

Время пришло? ЕС задумался о назначении специального представителя для переговоров с Москвой

Евросоюз собирается назначить переговорщика для возобновления диалога с Россией по украинскому вопросу. Напомним, что ранее президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а еще раньше – президент Финляндии Александр Стубб заявляли о том, что «пришло время для переговоров с Россией».

– По всей видимости, в Евросоюзе обеспокоены гиперактивностью президента США Дональда Трампа на внешнеполитическом направлении и, соответственно, тем, что возможное мирное соглашение между Россией и Украиной при посредничестве США не будет даже минимально учитывать интересы ЕС, – считает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. – Для экономики Евросоюза теоретически возобновление диалога с Россией было бы очень важно, так как ЕС из-за украинского конфликта и его последствий понес большие экономические потери, начиная от значительно уменьшения доли недорогого трубопроводного газа из России на своем рынке и более конкурентоспособного СПГ по цене, чем американский и ближневосточный газ, и заканчивая в целом потерей российского рынка для сбыта своей продукции, главным образом автомобилей и промышленного оборудования.

Читайте также:

ЕС готовит спецпредставителя для переговоров с Россией — Politico
14 января 2026
Василий Небензя назвал условие окончания боевых действий на Украине
13 января 2026

Кроме того, из-за взаимной блокировки активов российских и европейских инвесторов, как России, так и ЕС угрожает взаимная конфискация этих активов. Блокировка российских активов в европейских банках и угроза конфискации подрывает авторитет евро, а также усилия ЕЦБ и глобальных финансовых институтов по усилению его роли как мировой резервной валюты.

– В целом переход ЕС от конфронтации к диалогу с Россией был бы полезен обеим сторонам, но пока неясно, кто может выполнять функции переговорщика, поскольку нынешним главам европейских государств, в том числе входящих в G7, Москва вряд ли сможет доверять. Предполагаем, что переговоры между ЕС и РФ вопрос отдаленного будущего. Курс евро к рублю сегодня после роста накануне в моменте корректируется на 0,26%. По-видимому, валютный рынок в версию возобновления диалога между РФ и ЕС в ближайшем будущем пока не верит, – резюмирует Наталья Мильчакова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (866)


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес