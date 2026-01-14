Почему российские компании массово объявляют дефолты

Прошлый год стал самым тяжелым для российского долгового рынка как минимум с 2022 года. По данным Cbonds, в 2025 году 48 компаний допустили дефолты и принудительные реструктуризации, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Ключевая особенность ситуации не столько масштаб потерь, сколько широта охвата. В список проблемных заемщиков вошли 36 новых эмитентов, ранее считавшихся устойчивыми, а основной удар пришелся на малый и средний бизнес.

– Ключевой причиной стала цена рефинансирования займов. Компании, привлекавшие долг в 2020–2021 годах под 13–15% годовых, в 2024–2025 годах столкнулись с необходимостью перекредитовываться под 26–35% годовых, – подчеркивает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – Даже снижение рыночных доходностей к концу года не решило проблему, так как в сегменте высокодоходных облигаций ставки оставались запредельными, а инвесторы стали значительно жестче отбирать заемщиков. Дополнительное давление оказали рост просрочек по дебиторской задолженности и падение объемов оборотного капитала, что быстро приводило к кассовым разрывам.

Для экономики в целом эффект пока ограничен, так как совокупный объем проблемных долгов составил около 18 млрд рублей, что менее 0,1% рынка, но для инвесторов это важный сигнал. Риск смещается из единичных кейсов в системные, растет вероятность дефолтов у более крупных заемщиков, а средний размер проблемных выпусков со временем может увеличиться. Это означает сохранение высокой премии за риск и осторожный спрос на бумаги эмитентов с рейтингами ниже инвестиционного уровня.

– В 2026 году волна дефолтов с высокой вероятностью продолжится, но ее динамика будет напрямую зависеть от денежно-кредитной политики Банка России. При сохранении высокой ключевой ставки Банка России давление на заемщиков останется, а число кредитных дефолтов может вырасти за счет компаний второго эшелона, – добавляет эксперт.

Устойчивое снижение дефолтов возможно только после снижения ключевой ставки и удешевления рефинансирования, вероятнее всего во второй половине 2026 года, когда долговая нагрузка начнет адаптироваться к новым условиям.

– В нашем базовом сценарии в 2026 году число дефолтов на долговом рынке вырастет еще на 10–20% по сравнению с 2025 годом за счет инерции дорогого рефинансирования и ухудшения финансовых показателей заемщиков. Перелом возможен только после устойчивого снижения ключевой ставки ЦБ РФ ниже 15%, что способно привести к сокращению числа новых дефолтов ближе к концу 2026 года, – резюмирует Владимир Чернов.