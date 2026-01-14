Новости

Единые электронные транспортные карты для школьников появились в Иркутске

С начала нового года в областном центре произошли изменения в порядке предоставления льготного проезда для учащихся школ. Вместо бумажных документов введены единые электронные транспортные карты.

«Право на бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте в учебные периоды – с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря – имеют учащиеся из социально незащищенных семей. К льготным категориям относятся дети из малоимущих, многодетных семей, семей одиноких родителей, участников СВО, а также семей, где родители являются инвалидами или безработными», – напомнили в мэрии.

Для оформления электронной карты необходимо получить уведомление в департаменте здравоохранения и социальной помощи населению администрации Иркутска, после чего в течение 5-10 дней карта будет изготовлена и выдана. Получить ее можно будет в одном из расчетно-кассовых центров системы «Город».

Учащиеся в возрасте от 14 до 18 лет при наличии всех необходимых документов могут пройти процедуру оформления карты самостоятельно, без сопровождения родителей.

Консультацию по перечню необходимых документов и порядку действий можно получить по телефонам: 52-02-52, 52-02-58.


